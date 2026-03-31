Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Япония усиливает оборону дальнобойными ракетами

Sohu: в Японии разместят ракеты с дальностью более 1000 км
viper-zero/Shutterstock/FOTODOM

Японские военные приступили к развертыванию дальнобойных ракет, которые разместят в городах Сидзуока и Кумамото. Об этом сообщает китайское издание Sohu со ссылкой на Минобороны Японии.

В материале отмечается, что ранее у страны не было ракет с дальностью, позволяющей достигать других государств. При этом аналитики считают, что в случае конфликта районы размещения таких систем могут стать целями для ударов, а местные жители выражают обеспокоенность возможными рисками для безопасности.

Уточняется, что в Кумамото планируется развернуть комплекс Type 12 класса «земля — корабль», установленный на мобильной пусковой установке. В Сидзуоке разместят систему с высокоскоростными планирующими боевыми блоками.

Кроме того, в течение 2026 года такие системы собираются разместить в префектурах Хоккайдо и Миядзаки.

По открытым данным, дальность этих ракет превышает 1000 километров. Параллельно в Японии ведется разработка вооружений с дальностью до 2000 километров.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!