Стало известно об увеличении госдолга России

Счетная палата: госдолг России увеличился на 21% в 2025 году

Государственный долг России за 2025 год увеличился на 6,1 трлн рублей (21%) и составил 35,1 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Отмечается, что внутренний долг государства вырос на 6,9 трлн рублей (на 29,1%) — до 30,7 трлн рублей, а внешний долг уменьшился на 818,4 млрд рублей (на 15,4%) — до 4,5 трлн рублей.

В Счетной палате пришли к выводу, что установленные на 1 января 2026 года верхние пределы внутреннего и внешнего госдолга Российской Федерации, а также долга по государственным гарантиям не превысили опасные пределы.

В ведомстве также добавили, что траты на обслуживание госдолга в 2025 году составили 3,2 трлн рублей.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг РФ продолжает оставаться одним из самых низких в мире. По словам главы государства, он составляет менее 20% ВВП. Это, по словам главы государства, значит, что правительство ведет сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.

Ранее Центробанк опубликовал отчет об убытках за 2025 год в размере 184,8 млрд рублей.