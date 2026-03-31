В Госдуме раскрыли, как Россия противодействует «подводному фронту» Украины

Украина уже давно открыла «подводный фронт» против России. У РФ есть целый комплекс средств для противодействия подводным боевым системам ВСУ. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление военного эксперта РАНХиГС Александра Степанова о том, что ВСУ скоро откроют подводный фронт против РФ.

«Да, у них есть беспилотные катера, которыми они давно работали на Черном море по нашим кораблям. Есть и дроны подводные. Собственно, торпеды это, например, это и есть подводные дроны. Они с кораблей могут быть выпущены, из подводных лодок. Но какой-то подводный фронт... Всегда работали под водой. У нас подводные лодки есть», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что война ведется «во всех средах», а подводные боевые действия не являются чем-то новым в рамках современных вооруженных конфликтов. Поэтому «подводный фронт» Украины уже давно сформирован.

«Это было всегда», — подчеркнул Колесник.

По словам парламентария, у Украины сейчас есть определенные ресурсы для ударов по России морскими безэкипажными катерами. На этом фоне у РФ есть возможности противодействовать атакам.

«Вертолеты неплохо опускают гидроакустические станции, авиация работает с магнитометрами, она обнаруживает подводные цели, потом может дать там целеуказания для их уничтожения. Есть специальные на кораблях гидроакустические станции, которые обнаруживают эти безэкипажные подводные [беспилотные системы]. Есть масса приемов для работы с подводными боевыми средствами», — сказал он.

До этого военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что использование Украиной подводных беспилотных систем может свидетельствовать о формировании подводного фронта.

По его мнению, украинские военные начнут применять для массовых диверсий компактные, малозаметные автономные системы, которые трудно обнаружить. Эксперт указал, что эти технологии длительное время отрабатываются во время учений НАТО.

Ранее генерал объяснил, почему ВСУ переключились на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!