В Госдуме прокомментировали информацию о возможном полном запрете VPN в России

Горелкин: полный запрет VPN и введение ответственности за него в ГД не обсуждали

Полный запрет VPN и введение ответственности за его использование на территории России никогда не обсуждались в Государственной думе. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин на платформе MAX.

«Полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — написал парламентарий.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик.

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против введения ответственности за использование VPN, назвав этот вариант «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». При этом министерству поставлена задача снизить использование сервисов обхода блокировок. В настоящее время российские власти обсуждают альтернативные меры — от ограничений на платформах до изменений в тарифах операторов связи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти обсудили введение платы за использование VPN операторами связи.