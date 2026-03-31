Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме прокомментировали информацию о возможном полном запрете VPN в России

DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Полный запрет VPN и введение ответственности за его использование на территории России никогда не обсуждались в Государственной думе. Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин на платформе MAX.

«Полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — написал парламентарий.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность полностью или частично блокировать нелегальный VPN-трафик.

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против введения ответственности за использование VPN, назвав этот вариант «решением в лоб», которое ведомству «категорически не нравится». При этом министерству поставлена задача снизить использование сервисов обхода блокировок. В настоящее время российские власти обсуждают альтернативные меры — от ограничений на платформах до изменений в тарифах операторов связи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти обсудили введение платы за использование VPN операторами связи.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!