Восторгающемуся красотами Флориды Лебедеву напомнили, что «Майами — не наш регион»
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выложил в на своей странице в фейсбуке фотографии из Майами с восторженными комментариями.
«Miami, можно только влюбиться!» — написал Лебедев.
Под фото он отметил, что находится в чудесном настроении, чем вызвал неодобрительную реакцию заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.
«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами — не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — воззвал Неверов к совести депутата.
Лебедев в ответ лишь отшутился тем, что «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции».
Во время региональной недели депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах, встречаются с гражданами.