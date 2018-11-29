Восторгающемуся красотами Флориды Лебедеву напомнили, что «Майами — не наш регион»

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выложил в на своей странице в фейсбуке фотографии из Майами с восторженными комментариями.

«Miami, можно только влюбиться!» — написал Лебедев.

Под фото он отметил, что находится в чудесном настроении, чем вызвал неодобрительную реакцию заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

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«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами — не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — воззвал Неверов к совести депутата.

Лебедев в ответ лишь отшутился тем, что «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции».

Во время региональной недели депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах, встречаются с гражданами.