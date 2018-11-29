Полицейский с ножом набросился на сотрудника прокуратуры в Подмосковье

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Полицейский с ножом в руках напал на сотрудника прокуратуры в городском округе Электросталь в Московской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По данным следствия, 28 ноября полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», — говорится в тексте официального сообщения.

В Следственном комитете также отметили, что во время допроса подозреваемый, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 295 УК России (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), отказался от дачи показаний, причины его поступка остаются невыясненными.