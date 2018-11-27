CBS: исследование ООН показало рост убийств женщин сексуальными партнерами

Более половины женщин, убитых в 2017 году, были убиты либо членами своих семьей, либо сексуальными партнерами, выявили авторы нового исследования управления Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотикам и преступности. Об этом передает американский телеканал CBS News.

Исследование показало, что из 87 тыс. женщин, которые были убиты во всем мире в 2017 году, 58% (или 50 тыс.) были убиты сексуальными партнерами или членами семьи. В сравнении с исследованием 2012 года эти результаты показывают большой рост этого показателя. Так, шесть лет назад количество женщин, убитых своими партнерами или членами семьи, составило 48 тыс.

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Директор по госполитике и защите из движения Futures without Violence («Будущее без насилия») Кирстен Стюарт отмечает, что цифры тревожные, но это неудивительно. По его словам, именно самые близкие, будь то парень, муж или другой член семьи, являются самыми опасными людьми в жизни женщины. Женщины гораздо чаще мужчин становятся жертвами своих партнеров и семьи, добавляет телеканал.

Наибольшему риску подвергаются женщины в Африке и на американском континенте, говорится в исследовании. Отмечается, что законодательные инициативы и программы против насилия, а также по защите женщин не смогли повлиять на данную тенденцию.