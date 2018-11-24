МИД России назвал голодомор общей трагедией СССР

В Министерстве иностранных дел России заявили, что голодомор 1932-1933 годов не является геноцидом исключительно украинского народа. Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

Как отмечается, сильнейший голод затронул многие народы, проживавшие на территории «молодого государства» — СССР.

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«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве добавили, что голод 1932-1933 годов стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны, а также крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР.

24 ноября на Украине отмечается День памяти жертв Голодомора.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за голодомор 1932-1933 годов на Россию.