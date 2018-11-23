Москвичей ждет «январский» мороз в ноябре

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В конце ноября в Москву придут морозы, соответствующие климатическим показателям конца января, передают «Метеоновости».

По данным синоптиков, последние дни календарной осени станут самыми морозными на следующей неделе. Температура воздуха в конце последнего осеннего месяца упадет ночью до -11..-16°C, днем ожидается -6..-11°C.

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Метеорологи пояснили, что южный циклон пройдет южнее Московской области, из-за чего на просторы Русской равнины хлынет арктический воздух.

Ожидается, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы приблизительно на 7°C.

О том, какие еще сюрпризы готовит погода в Москве — в прогнозе «Газеты.Ru».