Опрос: каждый третий россиянин чувствует снижение социальной справедливости

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Каждый третий россиянин ощущает снижение уровня социальной справедливости в стране. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как отмечается, такое мнение высказали 28% опрошенных людей.

Более половины респондентов (54%) не заметили каких-либо изменений. Еще 16% заявили, что уровень социальной справедливости в стране повысился.

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Согласно данным опроса, большинство россиян считают, что улучшить ситуацию может улучшить через борьбу с коррупцией (14%). Второй по популярности ответ — следовать принципу «закон един для всех» и больше внимания уделять простым людям (по 11%). Каждый десятый опрошенный поддержал идею повышения зарплат и пенсий (9%).

Ранее ОНФ предложил меры для обеспечения социальной справедливости в ходе пенсионной реформы.