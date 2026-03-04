В Иране отреагировали на статью о «готовности» Тегерана обсудить прекращение огня

Иран опроверг информацию газеты The New York Times (NYT) о якобы готовности Тегерана обсудить с США и Израилем прекращение огня. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Статья в The New York Times <...> — полная ложь и ведение психологической войны», — говорится в публикации.

4 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран после ударов США и Израиля «передал сигнал о готовности» обсуждать условия прекращения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.