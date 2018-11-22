Посол рассказал о реакции на российские данные по катастрофе MH17

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Посол России в Нидерландах Александр Шульгин рассказал, что международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing MH17, которые передала Москва, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Москва в первую очередь заинтересована в том, чтобы «пролить свет на обстоятельства этой трагедии».

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Он также добавил, что, несмотря на сотрудничество с голландской прокуратурой, российская сторона «недоумевает, почему та информация, которую мы предоставляли в прошлом, никак не востребована».

В октябре высланных из Нидерландов россиян обвинили в попытке украсть файлы по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины.