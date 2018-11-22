В Омске проверят школу, где выжимали грязные тряпки в чай

В Омске прокуратурой организована проверка соблюдения санитарных норм в школе, где было снято видео, как старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в столовой, сообщает РИА «Новости».

В соцсети появился видеоролик, где дежурящие в столовой старшеклассники со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки грязные тряпки. После этого ученики младших классов якобы едят из этой посуды.

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В прокуратуре сообщили, что начали проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.

Ранее СК начал проверку по делу об избиении учеников скакалкой в Северодвинске.