Врачи в КБР вытащили из мужчины пулю, которая была в нем 30 лет
Врачи в Кабардино-Балкарии извлекли из груди пациента пулю, которая находилась там почти 30 лет, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что 64-летний мужчина обратился в больницу, так как полтора месяца испытывал боли и дискомфорт в грудной клетке.
Компьютерная томография показала, что в груди пациента находится пуля.
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Врачи вытащили пулю и отправили мужчину домой. Как пуля попала в пострадавшего не сообщается.
Ранее сообщалось, что британские врачи нашли в глазу женщины контактную линзу, которая пробыла там 28 лет.