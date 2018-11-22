Врачи в КБР вытащили из мужчины пулю, которая была в нем 30 лет

Врачи в Кабардино-Балкарии извлекли из груди пациента пулю, которая находилась там почти 30 лет, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 64-летний мужчина обратился в больницу, так как полтора месяца испытывал боли и дискомфорт в грудной клетке.

Компьютерная томография показала, что в груди пациента находится пуля.

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Врачи вытащили пулю и отправили мужчину домой. Как пуля попала в пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что британские врачи нашли в глазу женщины контактную линзу, которая пробыла там 28 лет.