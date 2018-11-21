В Турции 74 человека приговорили к пожизненному заключению по делу о мятеже
Суд в Турции приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает Anadolu.
По данным агентства, фигуранты дела обвиняются в попытке насильственного изменения конституционного строя страны и преднамеренных убийствах.
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Ранее сообщалось, что на территории Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в 2016 году в связи с попыткой государственного переворота.
В июле 2016 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. В результате погибли более 240 человек, мятеж был подавлен.