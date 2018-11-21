Прокуратура проверит обеспечение безопасности после гибели человека в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) сообщила, что после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево начата проверка «исполнения требований законодательства об обеспечении транспортной и авиационной безопасности», передает РИА «Новости».

Также в связи с инцидентом проверка проводится и Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры»,— говорится в сообщении.