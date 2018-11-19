В Гватемале объявили эвакуацию из-за убившего 160 человек вулкана
В Гватемале объявили эвакуацию после того, как в регионе вновь активизировался вулкан Фуэго, из-за извержения которого летом погибли 160 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт сейсмологии.
Уточняется, что сейсмовулканические станции зафиксировали увеличение взрывов со столбами пепла на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря.
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В стране объявлен красный уровень опасности из-за активности вулкана.
В июле власти Гватемалы заявили, что число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго увеличилось до 332 человек.