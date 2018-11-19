Россиян предупредили о дифтерии в странах Латинской Америки

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии в странах Латинской Америки, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что наиболее тяжелое положение сложилось в Венесуэле, Йемене и Бангладеше (Кокс-Базаре).

«Из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов регистрировались случаи гибели детей от этой инфекции», — говорится в сообщении.

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В ведомстве россиянам рекомендовали сделать прививку от дифтерии не позднее чем за две недели до поездки в страны Латинской Америки.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышках сальмонеллеза в США.