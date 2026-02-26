«Сейчас сын нуждается в нас»: звезда «Кухни» поделился эмоциями после рождения второго ребенка

Актер Никита Тарасов поделился с «Газетой.Ru» эмоциями после рождения второго ребенка. Он признался, что чувствует ответственность за малыша.

«Благодарю за поздравление! Прежде всего я чувствую ответственность. Сейчас сын нуждается в нас, родителях, как никогда. Всем желаю ощутить этот волнительный трепет!» - поделился звезда сериала «Кухня».

Подробности появления сына на свет актер пока не раскрывает. В соцсетях он предложил поклонникам проголосовать за имя: Олег, Арсений или Егор. Большинство пользователей уверены, что родители назвали новорожденного Арсением. Актер Илья Глинников случайно проболтался, что выбор пал именно на это имя.

Также Тарасов с женой Мариной Гаврюшиной воспитывают дочь Таисию. Девочка появилась на свет в 2017 году. Наследницу актер не скрывает и активно выходит вместе с ней в свет. Однако, по признанию Тарасова, Таисия не стремится идти по стопам отца. Он рассказал, что дочь как-то побывала у него на работе, после чего назвала съемки ерундой. Девочка мечтает лечить животных, когда вырастет.

Ранее находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына.