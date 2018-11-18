СК подтвердил имя устроившей взрыв в Чечне женщины
Следственный комитет подтвердил, что устроившей взрыв у КПП в Чечне женщиной оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, передает РИА «Новости».
Ранее о личности смертницы рассказал источник в правоохранительных органах.
Следствие квалифицировало произошедшее как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
Около 16.00 17 ноября женщина приблизилась к КПП в Старопромысловском районе Грозного. Следователи сочли ее поведение неадекватным, требование предъявить документы она не выполнила. Затем полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после чего девушка привела бомбу в действие.