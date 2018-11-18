Тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах
Тело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА «Новости».
По словам министра, подозреваемые в убийстве журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после смерти Хашудкджи.
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«Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности» — подчеркнул Акар.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда в США назовут убийц журналиста.