На Украине сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины несколько десятков сторонников автокефалии украинской церкви устроили штурм резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Как отмечается, нападавшие принесли с собой плакаты с лозунгами за автокефалию и развесили их на воротах и заборе. По данным пресс-службы, они попытались попасть внутрь резиденции.
«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставление томоса» Украине», — рассказали в УПЦ.
Сообщается, что правоохранители наблюдали за происходящим, но не предпринимали никаких действий по отношению к протестующим.
В УПЦ добавили, что один из участников акции представился сторонников праворадикальной группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) и признался, что не является религиозным человеком.
Ранее президент Украины заявил о готовности встретиться с епископами УПЦ.
«Правый сектор» — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.