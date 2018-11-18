На Украине сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/11874445/RIAN_3160408.HR-pic905-895x505-62100.jpg">

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины несколько десятков сторонников автокефалии украинской церкви устроили штурм резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Как отмечается, нападавшие принесли с собой плакаты с лозунгами за автокефалию и развесили их на воротах и ​​заборе. По данным пресс-службы, они попытались попасть внутрь резиденции.

Реклама

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставление томоса» Украине», — рассказали в УПЦ.

Сообщается, что правоохранители наблюдали за происходящим, но не предпринимали никаких действий по отношению к протестующим.

В УПЦ добавили, что один из участников акции представился сторонников праворадикальной группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) и признался, что не является религиозным человеком.

Ранее президент Украины заявил о готовности встретиться с епископами УПЦ.

«Правый сектор» — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.