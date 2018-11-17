Два человека погибли при стрельбе в Подмосковье
В результате стрельбы в подмосковном Видном погибли два человека, еще один получил ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что стрельба произошла в результате конфликта.
«В квартире жилого дома обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями, там же был еще один раненный в результате стрельбы», — пояснил источник.
В подмосковном управлении МВД подтвердили факт инцидента, не рассказав подробностей.