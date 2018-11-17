Пропавшая аргентинская подлодка «Сан Хуан» обнаружена со следами взрыва

Подводная лодка «Сан-Хуан» обнаружена деформированной и со следами взрыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командующего базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэля Аттиса.

Уточняется, что защитный корпус подлодки был полностью деформирован, предположительно, в результате направленного внутрь взрыва.

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Части винта найдены зарытыми в морское дно, а мелкие обломки разбросаны в диаметре 70 метров.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.