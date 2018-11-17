Глава УПЦ обратился с заявлением к верующим

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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил о том, что Украинскую православную церковь (УПЦ) пытаются сделать политической организацией. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала »Интер» в обращении к верующим.

Он подчеркнул, что церковь не должна быть таковой.

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«Нас хотят превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь». Это приманка, на которую церковь не клюет», — сказал Онуфрий.

Он добавил, что у церковнослужителей есть свой взгляд на некоторые политические аспекты, однако они не являются врагами «ни украинского народа, ни государства, ни власти».

Митрополит также отметил, что у верующих есть «свои духовные принципы, с которыми они живут».

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко потребовал от главы украинской церкви «пойти на попятную».