Мужчина с ножом ограбил магазин цветов и подарил букет прохожей в Москве

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Мужчина, вооруженный ножом, ограбил цветочный магазин в московском районе Новокосино, после чего подарил букет проходившей мимо девушке, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Установлено, что в цветочный павильон зашел неизвестный и выбрал букет цветов. После того, как продавец принесла цветы на прилавок, мужчина вытащил из кармана предмет, похожий на нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему деньги из кассы и букет», — говорится в тексте сообщения.

После этого 32-летний приезжий вышел из магазина, подарил букет проходившей мимо девушке и скрылся. Благодаря действиям полицейских, подозреваемый был задержан на Ростокинской улице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 162 УК России «Разбой».