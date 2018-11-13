В визовом центре Испании назвали сроки возобновления работы

В визовом центре Испании в Москве назвали сроки возобновления работы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Там сообщили, что визовый центр возобновит работу 13 ноября «через несколько часов, до конца дня».

В центре не смогли уточнить, какие именно «непредвиденные обстоятельства» вынудили временно прекратить работу организации.

Ранее появилась информация о том, что в Москве из-за «непредвиденных обстоятельств» закрылся визовый центр Испании.