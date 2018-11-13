От Порошенко требуют включить отопление на Украине

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к президенту страны Петру Порошенко и премьер-министру Виктору Гройсману с требованием включить отопление в украинских городах, передает RT.

«Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — сказал Ляшко.

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Он также заявил, что миллионы украинцев переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия отопления в домах.

Ранее сообщалось, что украинские власти утвердили повышение цен на газ для населения.