От Порошенко требуют включить отопление на Украине
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к президенту страны Петру Порошенко и премьер-министру Виктору Гройсману с требованием включить отопление в украинских городах, передает RT.
«Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — сказал Ляшко.
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Он также заявил, что миллионы украинцев переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия отопления в домах.
Ранее сообщалось, что украинские власти утвердили повышение цен на газ для населения.