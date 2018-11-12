Назвавших ребенка Адольфом британцев обвинили в неонацизме

Пару из Великобритании, которая назвала своего ребенка Адольфом, признали виновной в участии в неонацистской террористической группировке. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас дали своему ребенку второе имя Адольф из-за «восхищения» лидером немецких нацистов Адольфом Гитлером.

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Пара познакомилась в интернете в ноябре 2016 года. Во время обысков у них также обнаружили «семейный альбом», в котором Томас в костюме членов Ку-Клукс-Клана качает в люльке новорожденного Адольфа.

Издание отмечает, что ультраправая группировка National Action была признана в Великобритании террористической, ее деятельность запрещена решением суда.

Ранее сообщалось, что шотландца оштрафовали на 800 фунтов за то, что он обучил мопса нацистскому приветствию.