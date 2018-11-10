В Айове рухнул легкомоторный самолет

В американском штате Айова потерпел крушение легкомоторный самолет, жертвами инцидента стали четыре человека. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что самолет рухнул вечером в пятницу, 9 ноября, однако был найден в округе Гатри на следующий день.

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Полиция подтвердила гибель четырех человек, которые находились на борту.

В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Германии самолет упал на толпу.