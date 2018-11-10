Возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии
Шериф округа Лос-Анджелес заявил, что в Южной Калифорнии обнаружены тела двух человек, общее число погибших от лесных пожаров в данный момент составляет 11 человек. Об этом сообщает ABC News Chicago со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров погибли пять человек.
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Также ранее стало известно, что стихийное бедствие полностью уничтожило город Парадайс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за лесные пожары в Калифорнии лежит на руководстве штата.