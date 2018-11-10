На Кубани уволили врача, которая со словами «хоть ты сдохни» отказала диабетику в инсулине

Из районной больницы Краснодарского края уволена врач, которая нахамила пациентке, страдающей от диабета, и отказалась выписывать ей инсулин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как врач отказывается выписывать пациентке необходимое лекарство. Свой отказ медицинский работник мотивировала тем, что приходить на прием следует вовремя по записи.

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«Хоть ты сдохни здесь, не дам», — закричала в конце ролика врач.

Замглавы Северского района Кубани по соцвопросам Марина Наумейко заверила, что этот разговор услышал заведующий больницы, и «вопрос» с медицинским работником «уже решен». Она подчеркнула, что девушка получила необходимый препарат, а врач была уволена 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Воронеже завели уголовное дело после ампутации «не той ноги».