Савченко решила вести избирательную кампанию на пост президента из СИЗО

Депутат украинской Рады Надежда Савченко, находящаяся в заключении по подозрению в подготовке терактов, намерена вести избирательную кампанию из СИЗО. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По словам ее сестры Веры, Савченко еще не осудили, поэтому она может претендовать на пост президента страны. Она заметила, что предвыборная кампания сестры на украинской территории уже началась.

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«Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч», — сказала Вера Савченко.

Она добавила, что Савченко продолжает исполнять свои депутатские обязанности и время от времени встречается с людьми.

Ранее Савченко заявила, что нуждается в двух операциях.