В полиции рассказали, кем был устроивший стрельбу в Калифорнии

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Шериф округа Вентура Джефф Дин во время пресс-конференции рассказал о подозреваемом в стрельбе в одном из калифорнийских баров. Об этом сообщает CNN.

По его словам, в стрельбе подозревают 29-летнего Иэна Дэвида Лонга. Он являлся ветераном морской пехоты и служил с 2008 по 2013 год. Когда полиция прибыла на место происшествия, Лонг был уже мертв. О его мотивах по-прежнему ничего неизвестно.

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Уточняется, что Лонг несколько раз привлекал внимание полиции из-за «незначительных происшествий». Так, он был участником дорожной аварии и беспокоил окружающих своим поведением.

Ранее сообщалось, что огонь в баре открыл 29-летний мужчина. Он был вооружен пистолетом Glock.

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