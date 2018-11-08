При экстренной посадке Ан-2 под Архангельском пострадали три человека

Представитель экстренных служб Архангельской области заявил, что в результате экстренной посадки самолета Ан-2 пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, у одного из пассажиров медики обнаружили перелом плеча. Кроме того, член спасательной бригады был госпитализирован из-за острого инфаркта.

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«Также незначительную травму — ссадину на лбу — получила женщина 62 лет», — сказал источник.

Ранее самолет Ан-2 с 11 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в лесу в Архангельской области.