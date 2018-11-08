СК: в Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве матери и ребенка

В столичном управлении Следственного комитета (СК) проинформировали о задержании подозреваемого в двойном убийстве матери и сына-подростка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что во время обысков в квартире задержанного была обнаружена одежда убитых.

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«Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребенка», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что мужчину доставили в правоохранительные органы для проведения неотложных следственных действий.

Ранее СК возбудил уголовное дело после того, как в квартире жилого дома были обнаружены тела матери и сына-подростка. Их нашли вечером 7 ноября в доме, который находится на улице Софьи Ковалевской. На телах матери и подростка сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки насильственной смерти.