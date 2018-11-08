Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в Калифорнии

Шериф округа Вентура в Калифорнии, где произошла стрельба в баре, жертвами которой стали 11 посетителей и полицейский, сообщил, что полиция не исключает версию теракта, передает ABC7.

«Мы пока не определили, кем был подозреваемый… Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом или нет. Как вы знаете, ведется расследование. И эта информация станет известной, когда будет точно установлено, кем был подозреваемый», — сказал шериф.

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Ранее сообщалось, что человек, устроивший стрельбу, мертв.

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