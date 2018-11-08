После жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело

По факту экстренной посадки самолета Ан-2 с 11 пассажирами под Архангельском было возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Васьково-Мезень, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что уголовное дело было возбуждено архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что Ан-2 с 11 пассажирами экстренно сел в лесу под Архангельском.