В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«В результате грамотно спланированных следственных действий задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Он проверяется на причастность к ряду других преступлений», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что подозреваемый был доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в лифте на юго-западе Москвы нашли тело 52-летней москвички.