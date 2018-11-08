СК возбудил дело после убийства матери и ребенка в Москве

Московское управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело после того, как в квартире жилого дома были обнаружены тела матери и подростка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, их тела обнаружили вечером 7 ноября в доме, который находится на улице Софьи Ковалевской. На телах матери и подростка сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки насильственной смерти.

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«…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в городе были задержаны 16 «черных риелторов», которые подозреваются в убийствах не менее девяти человек ради квартир.