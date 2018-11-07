Новость о проверке трат заявившей о ненужности молодежи чиновницы пропала с сайта СК

Сообщение Следственного комитета о намерении проверить траты бывшего директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких пропало с сайта ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили, что следователи проверят расходование 131 млн, выделенных Департаменту на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи.

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Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от занимаемой должности на время проведения проверки ее высказываний.

Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать».