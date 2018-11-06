ФСИН проверило фото Цеповяза, поедающего деликатесы в тюрьме

Управление ФСИН России по Амурской области проверило фотографии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, на которых он ест икру в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, эти фотографии были сделаны в 2015 году и являются подлинными.

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Как отмечается, материалы проверки были переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что родственники убитых бандой Цапка получат 120 млн рублей со счета его матери.