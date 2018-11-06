Белоруссия создала новый пограничный пост на границе с Украиной

Белорусский государственный пограничный комитет сообщил о создании нового пограничного поста на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

«С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост «Наровля». С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке», — сообщили представители комитета.

Представители комитета назвали важной особенностью поста то, что зона его ответственности включает в себя территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.