Делягин прокомментировал подлинность документов из Сети по банку «Югра»

Экономист Михаил Делягин в эфире своей программы «Личные деньги» на радио КП прокомментировал скандал вокруг банкротства банка «Югра».

В частности, он прокомментировал появившиеся в Сети документы, к публикации которых причастны бывшие вкладчики банка, которые, по словам Делягина, начали самоорганизовываться и бороться.

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Экономист подчеркнул, что публично их подлинность не оспаривалась.

По мнению эксперта, документы говорят о том, что банк уничтожался осознанно, поскольку он выполнял все нормативы.

Делягин также заметил разницу в подходах Антона Силуанова и единороссов в Госдуме с одной стороны, и ЦБ — с другой.

«То есть Минфин и даже депутаты «Единой России» — занимают правильную позицию, желая поддержать людей, пострадавших в ходе уничтожения банков», — заметил экономист.

Кроме того, Делягин привел примеры переооценки стоимости недвижимости «Югры», когда цена зданий в центре Москвы снижалась чуть ли не в разы.