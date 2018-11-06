В ЕАО после взрыва газа ввели режим ЧС
В поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что режим ЧС введен в связи с ликвидацией последствий взрыва в доме № 12 по улице Островского.
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Кроме того, сотрудники МЧС с помощью диагностического комплекса «Струна» проводят обследование безопасности дома для проживания.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в поселке Приамурский Еврейской автономной области пострадали четыре человека.