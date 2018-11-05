Названа официальная причина смерти украинской чиновницы

Адвокат Маси Найем сообщил, что официальной причиной смерти советницы мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность и химические ожоги, передает «112 Украина».

Он добавил, что прощание с Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 12.00 (13.00 мск).

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«Причина смерти согласно врачебному свидетельству о смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений», — заявил Найем.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Екатерине Гандзюк, в результате она скончалась от полученных травм 4 ноября в больнице.

Ранее сообщалось, что Британия призвала Киев наказать виновных в нападении с кислотой на чиновницу.