У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 8 километров в 59 км к северо-западу от населенного пункта Отрада», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.