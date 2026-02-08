Размер шрифта
Даже в ледниковые периоды на Земле могли сохраняться времена года

EPSL: во время глобального оледенения Земле могли сохраняться времена года
Даже во время самых экстремальных ледниковых периодов в истории Земли сохранялись времена года, солнечные циклы и климатические колебания. К такому выводу пришли ученые из Саутгемптонского университета, проанализировав породы, сформировавшиеся в эпоху «Земли-снежка». Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Речь идет о криогенном периоде 720-635 миллионов лет назад, когда лед покрывал не только континенты и океаны, но и тропические широты. Долгое время считалось, что при таких условиях климатическая система практически «замирала»: океан был изолирован от атмосферы, а сезонные и краткосрочные изменения исчезали на миллионы лет.

Однако анализ тонкослоистых осадочных пород с островов Гарвеллах у западного побережья Шотландии показал иную картину. Эти породы сформировались во время стуртианского оледенения — самого продолжительного эпизода глобального похолодания, длившегося около 57 миллионов лет. Каждый тонкий слой в них соответствует одному году осадконакопления.

Исследователи изучили 2640 таких слоев и восстановили ежегодные изменения окружающей среды. Чередование светлых и темных прослоек указывает на сезонные циклы: более грубые отложения формировались в периоды таяния, а мелкие частицы оседали в холодные месяцы. Это говорит о регулярных процессах замерзания и оттаивания даже под толстым ледяным покровом.

Статистический анализ также выявил многолетние и более долгие климатические ритмы, совпадающие с известными солнечными циклами и колебаниями, похожими на современные океанско-атмосферные системы. По словам ученых, солнечное излучение продолжало влиять на климат, несмотря на почти полное глобальное оледенение.

Ранее ученые предупредили об опасности предстоящего столкновения астероида с Луной для Земли.
 
