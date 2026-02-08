Размер шрифта
Подросток из Италии придумал песню про Донбасс

Журналист Лоруссо: немой подросток из Италии написал песню о Донбассе
Таисия Воронцова/РИА Новости

Журналист International Reporters Винченцо Лоруссо заявил в Telegram-канале, что итальянский подросток сочинил песню про Донбасс.

По словам Лоруссо, 17-летний Франческо написал текст песни. Молодой человек не мог сам озвучить лирику, так как является немым. С помощью искусственного интеллекта он сгенерировал песню «Донбасс, красная земля».

Лоруссо заявил, что в Луганске послушали эту композицию и сняли под нее видео. Журналист опубликовал ролик.

«Франческо присутствовал на фестивале RT в Гориции. Он увлекся темой Донбасса, начал искать новости, покупать книги и пытаться разобраться в правде об этом конфликте», — поделился журналист.

В феврале автор фильма о Донбассе и журналист Александр Пенасс рассказал о показе картины в Бельгии.

Речь идет о проекте «Россия — Украина: за дымовой завесой». В картине бельгийский режиссер рассказал о буднях Донбасса, Нижнего Новгорода и Москвы. Отмечается, что посольство Украины в Бельгии осуждало показ фильма.

Ранее попавший в больницу ЛНР Запашный рассказал о своем самочувствии.
 
