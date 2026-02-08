На Олимпиаде в Милане орудует банда наперсточников

РИА Новости сообщили о бездействии полиции в отношении наперсточников в Милане

Группа мошенников-наперсточников орудует на Олимпиаде в Милане, но полиция не может их задержать. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента РИА Новости, мошенники действуют в районе олимпийской фан-зоны в центре Милана: один из них выступает счастливым «победителем» после крупной ставки, второй — крутит стаканчики на асфальте, привлекая внимание прохожих.

При этом попытки поймать жуликов не увенчиваются успехом, так как при малейших признаках опасности мошенники ловко исчезают в толпе в толпе.

Когда журналист агентства указал карабинерам на одного из обманщиков, они остановили мужчину, однако после проверки документов отпустили. По словам правоохранителей, чтобы задержать ловкачей, необходимо поймать их с поличным, а фотофиксации и показаний свидетелей недостаточно.

Накануне протестующие против Олимпиады в Милане запускали фейерверки в полицейских.

6 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» открылись XXV зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее на церемонии открытия Игр в Милане премьер-министр Италии Джорджия Мелони уснула.